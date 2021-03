Nederland is vaccinatiedoolhof (en makkelijk wordt het ook de komende maanden niet)

1. Is het echt zo'n chaos?

Het woord chaos is misschien overdreven. Logistiek lijkt het vaccineren inmiddels soepeler te lopen dan aan het begin van de campagne, toen vooral de GGD's bakken kritiek kregen. Dat wil niet zeggen dat alles goed gaat. Vorige week was de telefoonlijn van de GGD soms overbelast, wat tot flinke wachttijden leidde voor het maken van een afspraak. Het online inplannen van een prik gaat ook nog wel eens mis. Tegelijkertijd zijn op verschillende plekken in het land soms pijnlijke beelden te zien van lege vaccinatielocaties, waar prikkers zitten te wachten op beschikbare bovenarmen.