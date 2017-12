'Nederland is wat zorg betreft de beste van de klas'

Zijn Nederlanders te gehecht aan hun oude vertrouwde zorgmaatschappij, omdat zij onze zaakjes zo netjes regelen? Valt er wellicht te weinig voordeel te halen? Of weten we diep van binnen dat het in ons landje nog helemaal niet zo slecht is geregeld?



Hoe zit het eigenlijk in andere landen? Is de minister van Volksgezondheid daar ook de kop van Jut? Neem België, Groot-Brittannië of de Verenigde Staten. Zijn we in Nederland meer of minder kwijt aan premie en eigen risico?



Feit is dat we hier gemiddeld 1.290 euro per jaar aan premie voor de basisverzekering betalen, zo blijkt uit cijfers van het Cultureel Planbureau (CPB). Plus het eigen risico van 385 euro, de eigen bijdragen en de belastingen en premies die van ons loon afgaan, komt dat neer op zo'n 4.500 euro per persoon.



Een flink bedrag, vindt ook zorgeconoom Richard van Kleef van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Maar niet buitensporig, want kwalitatief goede en toegankelijke zorg kost een hoop geld. ,,In sommige landen liggen de gemiddelde zorgkosten weliswaar lager dan in Nederland, maar dat gaat vaak gepaard met slechtere toegankelijkheid. Hier ben je voor een bezoek aan de huisarts niets kwijt en zijn de wachttijden kort. Wat toegankelijkheid betreft, behoort Nederland tot de absolute top'', aldus Van Kleef.