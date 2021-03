Niet iedereen (man én vrouw) ziet de mannenpil zitten

Goed nieuws voor voorstanders van de ‘mannenpil’: onderzoekers ontdekten dat een stofje spermacellen zo langzaam maakt dat ze de eicel niet bereiken. Het is niet de eerste doorbraak, toch is er na decennia onderzoek nog altijd geen mannenpil. Hoe kan dat?

Een pil, een spiraaltje, een pleister, een ring, een pessarium of een staafje: er is een flink arsenaal aan anticonceptiemogelijkheden voor vrouwen. Daar steken de opties voor mannen, een condoom of sterilisatie, schraal bij af.

Brengt triptonide daar verandering in? Dit stofje, verkregen uit een Chinees kruid, zorgt dat spermacellen bij apen en muizen niet of nauwelijks bewegen en dus een eicel niet bereiken. Vier tot zes weken na het stoppen van de toediening, worden de apen en muizen weer vruchtbaar.

Een ‘triptonidepil’ als niet-hormonaal, effectief én omkeerbaar middel: dat klinkt veelbelovend. Maar: ,,Een nadeel is dat je de emotioneel-psychologische kant mist”, merkt apotheker Annemieke Horikx op. ,,Apen en muizen kunnen niet vertellen over hun gemoedstoestand. Je kan hoogstens zien dat een dier bijvoorbeeld wat teruggetrokken is.”

25 miljoen zaadcellen

Een groot obstakel in de ontwikkeling van anticonceptie voor mannen zijn de mogelijke bijwerkingen. Horikx: ,,Interessant is dat bijwerkingen bij vrouwen, zoals veranderingen in gemoedstoestand, bloeddruk en gewicht, wel min of meer geaccepteerd zijn.”

Ook ligt het biologisch ingewikkeld. ,,In principe laten vrouwen eenmaal per maand een eicel, of in sommige gevallen twee, los. Je pakt maar één ‘zaak’ aan, terwijl het bij mannen om 25-50 miljoen zaadcellen per milliliter sperma gaat.”

Toch zijn veel mogelijkheden, zoals hormoongel, injecties en een mannenpil, onderzocht. Blijft de ontwikkeling daarvan uit omdat er eigenlijk geen markt voor is?

Zelf in de hand

Rob van Laere (39), blogger, SEO-consultant en ‘geëmancipeerde man’, ziet een mannenpil wel zitten. ,,De pil is een noodzakelijk kwaad. En daar hoeven vrouwen niet alleen de last voor te dragen.”

Quote Seks heb je samen. Ook al zijn het vrouwen die zwanger raken, je bent samen verantwoor­de­lijk voor de zwanger­schap Rob van Laere Daarnaast lijkt het hem, als vrijgezel, ook bijzonder handig. ,,Seksuele relaties komen neer op vertrouwen. Dat is er niet altijd als je iemand via Tinder of in de kroeg tegenkomt, en het er na een paar dates een keer van komt.”



Steeds meer mannen in Nederland vinden anticonceptie niet alleen een vrouwenzaak, ziet Ineke van der Vlugt, programmamanager Anticonceptie en Abortus bij Rutgers. Hun campagne over gedeelde verantwoordelijkheid werd opgepikt door veel (sociale) media en influencers. ,,Het gesprek kwam op gang.” En dat is nodig ook: ,,Seks heb je samen. Ook al zijn het vrouwen die zwanger raken, je bent samen verantwoordelijk voor de zwangerschap.”



Ze denkt dat er zeker een markt voor anticonceptie voor mannen is. ,,Toen de pil op de markt kwam in de jaren 60, heeft het ook even geduurd voor vrouwen die massaal gingen slikken.”

Áls het fout gaat…

Ongeveer de helft van de jonge mannen staat open voor een mannenpil, bleek uit recent onderzoek . En in een peiling onder 18- tot 30-jarigen vond driekwart dat mannen en vrouwen even verantwoordelijk zijn voor anticonceptie.

,,Toch is het in de praktijk vaak een ander verhaal”, licht Van der Vlugt toe. Zo vond twee derde van de vrouwen het belangrijk dat mannen meedenken en -beslissen over anticonceptie, maar dit gebeurde in de praktijk maar bij een derde van de mannen. En twee derde van de mannen wilde wel meebetalen aan anticonceptie, maar dit bleek bij slechts 15 procent daadwerkelijk te gebeuren.

Wat ook opvalt: veel vrouwen houden, zeker in losse relaties, liever zelf de controle. Daar kan Ingrid van Hest (51), docent, pedagoog en coach, zich wel iets bij voorstellen. ,,Mijn basishouding is helemaal niet dat ik mannen niet vertrouw. En zelf vergat ik ook weleens de pil. Maar áls het verkeerd gaat, is het de vrouw die zwanger wordt en degene die het kind houdt. Dat geeft echt een ander perspectief.”

Zelf heeft ze kinderen, voor die tijd had ze in haar relatie wel op een mannenpil durven vertrouwen. ,,Dan is het ook welkom als het toch misgaat. Dat ligt in een datingpositie anders.” Wat ook meespeelt: als vrijgezel is het haar opgevallen dat mannen geregeld geen condoom willen gebruiken.

Kom op zeg!

Ook daar zit een probleem als het gaat om gedeelde verantwoordelijkheid, erkent Ineke van der Vlugt. ,,Als een man klaagt ‘dan voel ik minder’, denk ik: kom op zeg. Condooms zijn tegenwoordig zoveel comfortabeler. Zeker in losse contacten zou condoomgebruik meer vanzelfsprekend moeten zijn.”

,,Of het nu gaat om soa’s of zwangerschap: ga er niet vanuit gaan dat de vrouw altijd voorzorgsmaatregelen neemt. Maak samen een keuze die voor beiden past.”

Zou jij de mannenpil slikken? Die vraag legde Rutgers voor aan mannen:

