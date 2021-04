Niet naar school omdat je ongesteld bent? Annette (54) hielp 50.000 meisjes in Malawi aan maandverband

Daan Heerma van Voss: ‘Ik schaamde me voor mijn angst’

13 april Al toen hij 6 was, had hij last van paniekaanvallen. Daarna werd het onderdrukken van angst een tweede natuur. Daan Heerma van Voss zoekt in De bange mens naar de oorsprong van zijn angst en hoopt dat ook anderen baat hebben bij zijn speurtocht.