Nieuwe poeptest moet voorkomen dat duizenden kinderen sterven aan tbc

Wereldwijd overlijden er jaarlijks nog zo’n 233.000 kinderen aan tbc, met name in ontwikkelingslanden. Dat aantal moet met de nieuwe methode drastisch worden teruggeschroefd. Om te ontdekken of een kind tbc heeft, kan voortaan eenvoudigweg een poepmonster genomen worden. Dit wordt in een machine gestopt, die vervolgens binnen twee uur uitsluitsel geeft over het al dan niet aanwezig zijn van de ziekte. Ook wordt direct duidelijk of de betreffende tbc-bacterie resistent is voor de belangrijkste antibiotica. De nieuwe methode is een goedkoper en kindvriendelijker alternatief voor de test met longslijm die tot nu toe gebruikelijk was. Voor jonge kinderen is dat slijm lastig op te hoesten, waardoor dit met een slangetje uit de maag of de neusholte gehaald moet worden. Het is een ingreep die kinderen vaak als traumatisch ervaren en die artsen om die reden meestal liever niet doen. Er zijn bovendien materialen voor nodig die in kleinere gezondheidscentra in ontwikkelingslanden vaak niet aanwezig zijn. Daardoor wordt de ziekte te laat opgespoord en overlijden de kinderen er uiteindelijk aan.

Toegankelijk

Omdat bij de nieuwe methode dezelfde machine gebruikt kan worden die nu voor de slijmanalyse wordt gebruikt, wordt deze ook toegankelijk voor de kleinere laboratoria. Labaratoriumspecialiste Petra de Haas van het KNCV Tuberculosefonds: ,,Sinds een aantal jaar is bekend dat de TBC-bacterie ook in poep is aan te tonen, maar tot nog toe kon dat alleen in hoogstaande laboratoria. Lokale labs in ontwikkelingslanden, waar tuberculose veel voorkomt, hadden die mogelijkheid niet.”



De onderzoekers hebben inmiddels een eerste, succesvolle test gedaan met de methode in Ethiopië. De Haas: ,,Die is veelbelovend. We gaan de test verder uitzetten in Indonesië en Ethiopië, om de methode te verfijnen en meer praktijkervaring op te doen. Het doel is om daarmee genoeg data te verzamelen om de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie te veranderen, zodat elk land deze methode kan gaan gebruiken.” Kitty van Weezenbeek, directeur van KNCV Tuberculosefonds verwacht dat de test over twee jaar wereldwijd beschikbaar is: ,,Het is het recht van elk kind om gediagnosticeerd en op tijd behandeld te worden. Ons streven is dat in 2020 elk kind, waar ook ter wereld, toegang heeft tot onze poeptest.”