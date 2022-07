Nieuwe studie laat zien dat één keer in de week sporten genoeg is

Goed nieuws als je jezelf voor iedere sportles van de bank moet slepen om jezelf in tenue te hijsen: een nieuwe studie toont aan dat ook wie maar één keer per week sport, gezond bezig is.

Dat sporten goed voor je is, hoeven we je niet meer te vertellen. Als volwassen persoon wordt zo’n 150 minuten beweging per week aangeraden om gezond te blijven. Daarbij denken we al snel aan die sportievelingen die zichzelf minstens drie keer per week in het zweet werken om aan de geadviseerde minuten te voldoen.

Maar hoe zit het met de mensen die alleen in het weekend een sportles volgen? Zij zijn er vaak van overtuigd dat ze lang niet genoeg doen en dat ze voor een optimale gezondheid wat vaker zouden moeten sporten. Dat blijkt niet het geval. Een tien jaar durende studie bewijst dat ook deze sporters een pluim verdienen. Men onderzocht de levensstijl van 350.978 Amerikanen die gemiddeld 41 jaar oud waren. Die bewogen ofwel 75 minuten per week intensief: hardlopen, voetbal of zwemmen, zolang hun ademhaling maar versnelde. Ofwel 150 minuten per week gematigd, door wandelingen te maken of in de tuin te werken. Activiteiten waardoor je sneller gaat ademen, maar waarbij je wel nog kan praten terwijl je ze doet.

Actieve levensstijl is belangrijk

De ene helft was regelmatig actief: zij behaalden de aangewezen 150 of 75 minuten door drie of vier keer per week te bewegen. De andere deelnemers haalden slechts een of twee keer per week alles uit de kast, maar sportten of bewogen wel even lang.

Wat bleek uit de analyse van het aantal sterfgevallen onder alle deelnemers: het maakt niet uit of je jouw actieve minuten verspreid over de week uitvoert of geconcentreerd in een of twee sessies. ‘Individuen die de aanbevolen hoeveelheid fysieke activiteit beoefenen, genieten van dezelfde voordelen, of ze dat nu doen verspreid over meerdere sessies per week of niet’, zo concludeerde de studie.

Je schuldig voelen omdat je alleen in het weekend aan sporten toekomt, is dus nergens voor nodig. Wanneer en hoe vaak je het doet, maakt niet zo veel uit, als je maar beweegt en een actieve levensstijl hebt.

