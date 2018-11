Nog altijd tekort aan anticonceptiepillen

,,Een paar fabrikanten kunnen weer leveren, maar een aantal nog niet”, aldus een woordvoerder van de brancheorganisatie KNMP. Eerder leek het productieprobleem van de pil met de werkzame stoffen ethinylestradiol en levonorgestrel bij de fabrikanten zich tot enkele weken te beperken, maar inmiddels blijkt uit gegevens van het KNMP-meldpunt Farmanco dat zij op zijn vroegst pas vanaf de week van 26 november weer leverbaar zijn. ,,Helaas kunnen we niet garanderen dat de pil dan ook daadwerkelijk weer geleverd gaat worden”, legt een woordvoerder van de KNMP uit. ,,Voor de informatie op ons meldpunt zijn we afhankelijk van de informatie die de leveranciers ons aanleveren.”



Volgens de KNMP is niet precies te zeggen wanneer een fabrikant aan de apotheek levert en hoe dit dan per apotheek in Nederland verdeeld wordt. ,,Ik kan mij voorstellen dat er pilgebruiksters zijn die van hun apotheek één strip per keer krijgen”, zegt de woordvoerder. ,,Apothekers doen hun best om iedereen te voorzien van de pil en dat kan betekenen dat iedereen maar een beetje krijgt totdat er weer op normaal niveau geleverd wordt.” Op deze manier proberen apothekers te voorkomen dat iemand helemaal zonder komt te zitten.

Alternatief

Door het gedoseerd leveren aan patiënten kan het ook zijn dat een apotheker moet kiezen voor een alternatieve fabrikant van een medicijn, of in dit geval de anticonceptiepil. ,,Er zijn verschillende leveranciers, dus als een apotheek bij de ene fabrikant nu wel wat pilstrips kan verkrijgen, kan het zijn dat de patiënte tijdelijk een ander merk krijgt dan zij gewend is”, aldus de KNMP. ,,Maar in zo'n geval is de apotheek blij dat er alsnog een ander doosje kan worden geleverd en is de gebruikster ook blij dat ze een pil krijgt met dezelfde bruikbare stof.”



Geneesmiddelenproducten Bayer laat aan deze website weten dat bij hen de pil Microgynon-30 met de werkzame stoffen ethinylestradiol/levonorgestrel op voorraad is. ,,We hebben maar een beperkt marktaandeel, waardoor we niet aan de vraag van de hele markt kunnen voldoen”, aldus een woordvoerder. Voor veel geneesmiddelen, waaronder Microgynon-30, geldt dat zorgverzekeraars alleen het goedkoopste middel vergoeden, legt het bedrijf uit. ,,Door dit voorkeursbeleid houdt Bayer kleinere voorraden Microgynon-30 aan. Hierdoor zijn wij niet in staat om aan de plotseling toegenomen vraag van de markt te voldoen.”

Gevolgen