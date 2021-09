Nóóit meer alle verpleeghuizen dicht, maar dit positieve effect van corona is juist een blijvertje

Kunstenaar Bart toont zijn chronische depressie in fo­to-expositie: ‘Ik wil dit bespreek­baar maken’

1 september Het bespreekbaar maken van psychische ziektes en aandoeningen, dat is het doel dat kunstenaar Bart Rombout voor ogen heeft met zijn foto-expositie Paaz in het Stadskantoor van Dordrecht. De foto’s geven de eerste opname van Rombout in de psychiatrie weer. ,,Iedereen kan ziek worden, jong en oud.”