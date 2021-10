Onderzoekers doen opmerkelijke ontdekking: bepaalt voeding hoe ziek je wordt van corona?

Brits rapport: Duizenden onnodige sterfgeval­len omdat regering te lang wachtte met lockdown

9:37 De Britse regering heeft te lang gewacht met het opleggen van een lockdown in de begindagen van de coronapandemie. Daardoor miste ze een kans om de ziekte in een vroeg stadium in te dammen, wat leidde tot duizenden onnodige sterfgevallen. Dat is de vernietigende conclusie van een parlementair rapport dat vandaag verschijnt.