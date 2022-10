Ook mannen kunnen borstkanker krijgen: ‘De diagnose kwam aan als een mokerslag’

Een knobbeltje, een ingetrokken tepel of deukjes in de huid van de borst. Ook mannen kunnen borstkanker krijgen, toch ontdekken zij dit vaak te laat. Daarom wordt op 7 oktober stilgestaan bij het feit dat borstkanker niet alleen maar een vrouwenziekte is.

In 2021 werden volgens cijfers van Stichting Kanker 133 mannen en 15.613 vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker. Dat houdt in dat 1 op de 150 borstkankerpatiënten een man is. Zo ook Richard Bos (58), die de borstkanker bij toeval ontdekte. ,,Ik had een pijnlijke plek op mijn borst en voelde een soort schijfje”, vertelt Bos. ,, Ik dacht dat het wel weg zou trekken, maar heb er toch even naar laten kijken. De diagnose in april kwam aan als een mokerslag. Omdat ik ook een paniekstoornis heb, kreeg ik ter plekke een paniekaanval. Het bleek dat ik er sinds februari mee rondliep. Ik wist niet eens dat mannen ook borstkanker kunnen krijgen.”

Bos vertelt het direct aan zijn broer, vrienden en buren. ,,Niet alleen om mijn ei kwijt te kunnen”, legt hij uit. ,,Ook om hen erop alert te maken dat mannen ook borstkanker kunnen krijgen.” Uit meerdere scans blijkt dat de borstkanker is uitgezaaid naar zijn lymfeklieren, maar niet naar andere organen of zijn botten. ,,Mijn lymfeklieren zijn operatief verwijderd”, zegt Bos. ,,Daarnaast heb ik vijf maanden lang chemotherapie gehad, die is goed aangeslagen. De tumoren zijn zo goed als vernietigd, maar de laatste restjes worden nog wel operatief verwijderd.”

Na operatie flinke klap

Ondanks de geslaagde operatie, krijgt Bos niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk een flinke klap. ,,Het is een zwaar traject geweest”, vertelt hij. ,,Ik heb tijdens chemotherapie veel gesprekken gevoerd met de huisarts, verpleegkundigen en een psycholoog. Er is een kleine mogelijkheid dat de borstkanker terugkeert, maar dat probeer ik zoveel mogelijk van mij af te zetten.”

Quote Andere risicofac­to­ren zijn eerdere bestraling op de borstkas of een verhoogde oestrogeen­bloot­stel­ling door overge­wicht of alcoholge­bruik Lemonitsa Mammatas

Borstkanker ontstaat door een fout in het dna van een borstcel. ,,Hierdoor blijft de cel ongecontroleerd delen”, legt Lemonitsa Mammatas, internist-oncoloog bij het Reinier de Graaf Gasthuis uit. ,,Hierdoor ontstaat er een knobbeltje of weerstand in de borst of soms alleen een verandering van de huid of tepel. Die ongecontroleerd delende cellen (tumorcellen) kunnen zich later ook verder verspreiden naar bijvoorbeeld de lymfeklieren of andere organen.”

Erfelijke aanleg

Er is niet één specifieke oorzaak aan te wijzen, maar er zijn wel risicofactoren die de kans op borstkanker kunnen vergroten. ,,Zo is bij ongeveer 10 procent van de mannen sprake van erfelijke aanleg”, licht de internist-oncoloog toe. ,,Bijvoorbeeld bij een zogenaamde BRCA mutatie, waardoor mannen die drager zijn ook een verhoogd risico hebben. Andere risicofactoren zijn eerdere bestraling op de borstkas of een verhoogde oestrogeenblootstelling door overgewicht of alcoholgebruik. Sommige kankercellen groeien onder invloed van hormonen zoals oestrogeen.”

Volgens Mammatas zijn er veel overeenkomsten tussen borstkanker bij mannen en vrouwen, waardoor de behandeling bij mannen grotendeels is overgenomen van die van vrouwen. Of dat helemaal terecht is, betwijfelt de internist-oncoloog. ,,Het wetenschappelijk onderzoek is bijna alleen maar gebaseerd op vrouwelijke patiënten”, vertelt ze. ,,Daarom is er meer onderzoek nodig om de resultaten van mannen met borstkanker verzamelen.”

Hoewel mannen tegenwoordig in veel gevallen ook mee kunnen doen met onderzoeken naar nieuwe behandelingen, blijven zij wel ondervertegenwoordigd. ,,Hopelijk kan met dergelijk onderzoek de behandeling en de begeleiding van mannen met borstkanker nog beter worden.”

Er zijn ook verschillen

Naast overeenkomsten, zijn er ook een aantal verschillen tussen borstkanker bij mannen en vrouwen. Zo ontwikkelen mannen borstkanker gemiddeld op een latere leeftijd namelijk 68 jaar, bij vrouwen is dit 61 jaar. ,,Mannen hebben vaker een erfelijke aanleg voor borstkanker (10 procent) tegenover vrouwen (5 procent)”, geeft Mammatas aan. ,,Mannen hebben daarnaast vaker een hormoongevoelige vorm van borstkanker. Bij mannen wordt borstkanker over het algemeen later ontdekt dan bij vrouwen, waardoor de tumor vaak groter is en al verder verspreid kan zijn, naar bijvoorbeeld de lymfeklieren, en de prognose hierdoor gemiddeld minder goed is dan bij vrouwen.”

Quote Bij mannen wordt borstkan­ker over het algemeen later ontdekt dan bij vrouwen, waardoor de tumor vaak groter is en al verder verspreid kan zijn Lemonitsa Mammatas

Afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt, bestaat de behandeling meestal uit een combinatie van operatie, radiotherapie (bestraling), chemotherapie en/of anti-hormonale therapie. ,,De operatie is de hoeksteen van de behandeling wanneer genezing mogelijk is”, zegt Mammatas. ,,Wanneer de tumor groot is of al verspreid is naar de lymfeklieren, kan voorafgaand aan de operatie worden geadviseerd te beginnen met chemotherapie. Doel daarvan is het verkleinen van de tumor, wat de kans op genezing vergroot.”

Ook in een gespierde borstkas

,,Na de operatie is bij een deel van de patiënten bestraling noodzakelijk om de kans dat er lokaal weer borstkankercellen gaan groeien te verkleinen. Ook kan er bij hormoongevoelige borstkanker, gedurende vijf tot tien jaar na de operatie anti-hormonale therapie worden gegeven die gericht is op het blokkeren van oestrogeen en de kans op genezing verder vergroot.”

Mammatas wil benadrukken dat mannen zich niet hoeven te schamen als de diagnose wordt gesteld. ,,Ook in een gespierde borstkas kan soms borstkanker ontstaan”, zegt de internist-oncoloog. ,,Het is vooral belangrijk dat er meer bewustzijn komt over borstkanker bij mannen. Zodat ook zij bij het voelen van zo’n knobbeltje de huisarts raadplegen en de diagnose tijdig gesteld kan worden, want dan wordt de prognose beter.”

De juiste zorg

Zowel mannen als vrouwen met borstkanker kunnen voor zorg bij hun zorgverzekeraar terecht, geeft Bas Knopperts, zorgverzekeringenexpert bij Independer aan. ,,Bijna alle zorg die je nodig hebt, valt onder de basisverzekering. Houd er rekening mee dat hiervoor wel eigen risico geldt.” Ook via je aanvullende verzekering kun je aanspraak maken op zorg. Voor medische selectie hoef je volgens Knopperts niet bang te zijn. ,,In het geval van een aanvullende verzekering kijken verzekeraars niet naar ziektes zoals kanker. Met de diagnose borstkanker is overstappen van zorgverzekering dus gewoon mogelijk.”

Voor mannen met borstkanker is er een speciale website met informatie: www.mannenmetborstkanker.nl. Ook is er de mogelijkheid tot lotgenotencontact via de Facebookpagina @mannenmetborstkanker.

