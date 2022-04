Oorlogsleed dreunt generaties lang door: ‘Gat dat oorlog in mijn moeder sloeg, heb ik overgeërfd’

Kunstenares en zangeres Frédérique Spigt (1957) zal nooit vergeten dat ze in een Rotterdamse boekhandel literatuur zocht over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Ze vond een boek over een Jappenkamp en bladerde erdoorheen. ,,Ik zag foto’s van vrouwen en kinderen die in de rij stonden en dacht: ‘Misschien staat mijn moeder ertussen.’ Op dat moment sloeg ik een pagina om en zag de kamppas van mijn moeder met haar foto. Ik begon spontaan te janken.’’