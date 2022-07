Oproep kabinet voor terugkeer schooltandarts landt wisselend: ‘Je kunt nooit alle kinderen bereiken’

Het kabinet wil dat de tandarts weer overal in Nederland scholen bezoekt, bijvoorbeeld via een tandartsbus. Nu gebeurt dat nog slechts her en der in het land. De terugkeer van de schooltandarts zou helpen bij armoedebestrijding, is de gedachte. Want bij mensen uit lagere sociale klassen is een tandartsbezoek lang niet altijd ingesleten, en dus gaan hun kinderen vaak ook niet.