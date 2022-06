Opvliegers of menstruatiepijn? Gooi het gerust op tafel

Het is iets kleins, maar wel iets opmerkelijks, vindt Marcelle Meesters, auteur van Overgang van top tot teen. Dat de hoofdrolspeelster in het nieuwe seizoen van Borgen, de Netflix-serie over de Deense politiek, zo overduidelijk met de menopauze worstelt. ,,Het wordt nergens expliciet benoemd. Er wordt niet over gegrapt of gelachen. Nee, er wordt sec getoond hoe groot het effect op deze minister van Buitenlandse Zaken is. Hoe ze tijdens haar werk te maken krijgt met opvliegers, natte oksels en stemmingswisselingen.’’