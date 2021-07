Patricia kon zich niets van haar hartstilstand herinneren, maar dankzij Kees wel

Wijnand redde 25 jaar geleden het leven van buurman Dick, deze maand deed hij het weer: ‘Een wonder’

20 juni Dick Kooij kreeg twee keer in zijn leven een hartstilstand en twee keer had de Nieuw-Lekkerlander het geluk dat zijn buurman Wijnand Groenendijk in de buurt was om hem te reanimeren. Door zijn snelle handelen kan hij het navertellen én heeft hij geen enkele schade opgelopen. ,,Dit is niets minder dan een wonder.’’