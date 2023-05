‘Per ongeluk overspoeld geraakt’: waarom de rommel in huis vaak alleen maar groter wordt

columnJe hoeft geen ziekelijke verzamelaar te zijn om in de loop der jaren veel te veel spullen te verzamelen. Gedragspsycholoog Chantal van der Leest weet waarom we zo graag dingen kopen die we eigenlijk niet nodig hebben.

De beste tip om niet te verrommelen is geen kinderen krijgen, denk ik vaak. Bij het tv-programma Je huis op orde zijn het steevast de grote gezinnen waar een professioneel opruimteam aan te pas moet komen. Natuurlijk lekker om me te verkneukelen, want het is altijd fijn om mensen te zien die het slechter hebben, maar toch heb ik ook mededogen.

Deze mensen zijn echt geen ziekelijke verzamelaars, maar zijn per ongeluk overspoeld geraakt. Vaak letterlijk en figuurlijk. Overal staan tassen en dozen kriskras door elkaar, kamers zitten tot aan het plafond volgepropt. Kostbaarheden raken kwijt, in de Engelse variant op het programma was zelfs een verlovingsring verdwenen in de zooi. Lag ergens onder een kastje te verstoffen, naast de liefde en aandacht voor elkaar.

Quote Materialis­me zorgt alleen op de lange termijn voor minder geluk, en minder geluk weer voor meer materialis­me

Ooit zijn we gaan denken dat spullen ons gelukkig zouden maken, maar volgens lector betekeniseconomie Kees Klomp is onze economie ‘overontwikkeld’ geraakt. Onze welvaart groeit, maar we worden niet gelukkiger. Spullen kopen maakt hooguit tijdelijk blij.

Amerikaanse hoogleraar Tim Kasser ontdekte dat we materialistischer zijn wanneer we ons onzeker voelen over onszelf, of ons bedreigd voelen. Koop je een bepaald merk of product, dan hoor je er weer bij. Materialisme zorgt alleen op de lange termijn voor minder geluk, en minder geluk weer voor meer materialisme. Wanneer Kasser adolescenten liet nadenken over geld besparen en spullen delen, raakten ze weer in een positieve spiraal.

Ik denk dat er veel redenen zijn waarom we toch steeds in die negatieve spiraal belanden. Omdat we de hele tijd reclame-uitingen om de oren krijgen die ons wijsmaken dat we iets nodig hebben om de moeite waard te zijn. Slim om kinderen dus al jong te leren wat het verschil is tussen ‘willen’ en ‘nodig hebben’. Maar ook omdat we meestal denken dat als we een probleem hebben, dat we dan iets moeten toevoegen.

Hardnekkiger als je veel aan je hoofd hebt

Ingenieur Leidy Klotz en sociaal psycholoog Gabrielle Adams van de Universiteit van Virginia lieten zo’n 1500 volwassenen prutsen met Lego-bouwwerken en blokkenfiguren. Was de figuur wiebelig of niet symmetrisch, dan was de standaardoplossing om blokken toe te voegen. De proefpersonen dachten pas aan blokken weghalen wanneer ze moesten betalen om blokken toe te voegen. De ‘additive bias’ doopten de onderzoekers deze denkfout.

Het zou mij niet verbazen als ook de rommelhuizen hieronder lijden. Zo zag ik al mensen die talloze lege bakken hadden gekocht om spullen in op te bergen. Of die zes keer opnieuw een schaar hadden gekocht, omdat de vorige kwijt was. Opruimen kwam niet in ze op. De additieve bias blijkt bovendien hardnekkiger als je veel aan je hoofd hebt. Zoals vier kinderen misschien?

