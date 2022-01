Pleun (37) lijdt al 20 jaar aan anorexia: ‘Zonder hulp gaat ze binnenkort dood’

Helft van de Nederlan­ders is te dik en deze arts vindt dat erg: ‘Kost klauwen vol geld’

In plaats van ruziemaken over de stijgende zorgkosten zou Den Haag beter serieus werk kunnen maken van de strijd tegen overgewicht, zegt arts en verouderingsexpert David van Bodegom. ,,Dat is geen fatshaming, we hebben een maatschappij gecreëerd die mensen ongezond oud maakt.’’

