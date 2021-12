Plots gaat álles mis met de nieren van Ronald (61), nu wacht hij op dat ene verlossende telefoontje

Topfit voelt de zelfstandige glazenwasser zich als hij de tweejaarlijkse sportkeuring ondergaat. Toch blijkt er iets loos. Zijn bloeddruk is niet goed en onderzoeken volgen. Met wat extra medicatie is het probleem opgelost, denkt Ronald... Niets is minder waar. In 2009 komt de volgende klacht en plast hij plotseling bloed. Direct is het alle hens aan dek. Een cyste in de nieren, luidt de diagnose.