Profiteren van extra uurtje: ‘Ommetjes populairder dan ooit, daar moeten we het nu van hebben’

Eén kleine aanpassing. Alleen dat was mogelijk volgens premier Rutte op de persconferentie vorige week. De avondklok start vanavond een uur later: om tien uur moet iedereen binnen zijn. Deze mensen profiteren van dat extra uurtje.

Die zomertijd. Daar begon het allemaal mee. Nu het steeds langer licht blijft, voelt het kabinet de noodzaak de klok te verzetten. Ook was het dringend advies van burgemeesters en politie. Mensen zijn nu eenmaal langer op straat als de zon wat langer op blijft.

Bij ijssalon Zuliani’s Gelato in Zoetermeer passen ze hun sluitingstijd sowieso aan op zonsondergang. ,,Eind maart is het al tot acht uur licht. En dat loopt snel op. De verlenging van de avondklok is voor ons positief”, zegt eigenaar Stefano Zuliani. ,,Zodra het mooi weer is en de avonden behaaglijker worden, komen mensen standaard voor sluitingstijd nog een ijsje halen.”

Veel gezelliger

En nu de populariteit van ommetjes tot grote hoogte stijgt, stoppen mensen maar wat graag bij de ijssalon. ,,Nog even een blokje om en een ijsje halen. Het is het enige waar mensen nog hun geld aan uitgeven.” Bij de vestiging van Zuliani’s Gelato in de Dorpsstraat is het twintig procent drukker dan normaal. ,,Aangezien de winkels dicht zijn, is die locatie veel gezelliger dan die in het Stadshart.”

Het verschil tussen de vestigingen is groot. In het Stadshart moet Zuliani het vooral hebben van winkelend publiek. En dat is er nauwelijks. ,,Niemand loopt daar toevallig langs en doet impulsaankopen.”

Ook bij Strandtent Zuid in Den Haag zijn ze vanaf morgen een uurtje langer open. Tot acht uur kan je hapjes en drankjes halen bij de take-away bar. ,,We zien dat toch mensen tot zonsondergang op het strand blijven”, vertelt floormanager Ben Hendrikx.

Of ze gaan verlengen zodra de zon later ondergaat? ,,We willen mensen wel echt de kans geven om op tijd thuis te zijn, vandaar dat we niet nog langer open zijn.”

Trainen

Dat ene uurtje, maakt dat nou echt verschil? Bij sportclubs wel. Bij voetbalvereniging VELO in Wateringen kunnen teams nu weer wat langer of vaker in de week het veld op. ,,Iedereen wil trainen”, zegt Pascal van Eck. ,,Wij zitten met de bezetting van de velden. Dus we hadden alle trainingen ingekort, om iedereen te kunnen laten voetballen. Dat uurtje scheelt weer iets in de planning.”

Quote Degene die afsluit en de lichten uit doet, moet ook nog voor de avondklok naar huis kunnen Pascal van Eck, VELO Meer dan een jaar geleden stonden de teams vaak tot tien uur op het veld. Dat zit er nog niet in. Want iedereen moet ook nog op tijd over die drempel thuis stappen. ,,Een enkele trainer woont in het centrum van Den Haag. Daar moet je wel rekening mee houden. En degene die afsluit en de lichten uit doet, moet ook nog voor de avondklok naar huis kunnen.”



‘Superblij’ zijn ze bij Body Rock met het extra uurtje. Dagelijks geven Yuri Beekman en zijn team groepslessen in verschillende parken in Zoetermeer. Door de avondklok moesten de starttijden worden vervroegd. ,,Daardoor zagen we echt een afname in deelnemers. Mensen vonden het lastig om zes uur klaar te staan. Met dat extra uurtje verwacht ik wel vol te gaan zitten.”



Ook bij Fysiofit, met vijf locaties in Den Haag, mogen ze nu weer langer door. ,,Het is prettig om minder te hoeven stressen om op tijd thuis te zijn.” Al is de druk op de planning afgenomen volgens Merel Bakker, die op de locatie in de Schilderswijk zit. ,,Sinds het thuiswerken merken we dat mensen makkelijker overdag gaan, in plaats van dat ze per se na hun werk willen.”

Geen verschil

In eerste instantie klinkt het misschien wat gek, maar eigenaar Nasser van avondwinkel Bonus aan de Haagse Beeklaan is juist blij met de avondklok. ,,Ik mag al sinds oktober geen alcohol meer verkopen na acht uur. Terwijl ik toch vooral dat verkoop in de avonduren. Maar je wilt je klanten niet voor een gesloten deur laten staan. Dus ik was open tot twaalf uur en er kwam niemand. Door die avondklok heb ik een reden om snel naar huis te gaan.”

Quote Door die avondklok heb ik een reden om snel naar huis te gaan Nasser, eigenaar avondwinkel Nasser is veel klanten verloren. ,,Wij zijn een gemakswinkel. Klanten komen hier omdat we langer open zijn dan de supermarkt. Waarom zouden ze hier anders komen. Na acht uur verkoop ik niks meer. Dat ene uurtje maakt me niet zo veel uit.”



Die supermarkten, die pasten de sluitingstijden direct aan na de persconferentie. En niet voor niks. Toen Albert Heijn XL in de Haagse Elandstraat in januari hoorde dat de avondklok inging, vertelde de manager dat normaal zo’n 500 tot 600 mensen hun boodschappen tussen acht en elf uur ‘s avonds doen.



,,Ook het laatste uur komen er vaak nog wel veel klanten gauw een boodschap halen”, vertelt een woordvoerder van Jumbo Koornneef. De oude sluitingstijd van de vestigingen in het Westland was 21.00 uur. Het kwartiertje dat de avondklok eraf had gehaald, is dus weer terug. ,,Voor de medewerkers verandert daar dus niet veel.”

Inhaalslag

Dat het extra uurtje niet veel uitmaakt, is ook de gedachte bij Rijschool Noordzee. Een inhaalslag staat de meeste contactberoepen sowieso te wachten na die maandenlange sluiting. Maar in dat uurtje zit het niet voor de rijschool in Delft. ,,De rijinstructeurs werken al veertig à vijftig uur in de week. Onze lessen stopten om negen uur en dat blijft dus zo”, zegt eigenaar Piet van Rosse. De instructeurs mochten na de avondklok met een verklaring op zak naar huis.

De wachtrijen bij de rijscholen waren enorm, ook bij Noordzee. Maar als je nu belt, kan je zo lessen. ,,Het CBR heeft nieuwe theorie-examens eruit gehaald. Mensen die midden in hun opleiding zitten, stoppen omdat ze toch geen theorie kunnen doen. En de wachttijd voor het praktijkexamen is ook vier maanden.” Dus adviseert Van Rosse zijn leerlingen om een pauze in te lassen. ,,Natuurlijk wil ik geld verdienen, maar niet over hun rug heen. Zo wil ik niet rijk worden.”

