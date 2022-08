Reina leeft al 34 jaar met hiv: ‘Misschien word ik zelfs nog oma’

‘Ik hoop dat ik misschien zelfs nog oma word’

‘Ik ontmoette Sebastián op vakantie in Spanje; een jaar later woonden we samen, even buiten Barcelona. Dolgelukkig waren we. Tot hij in 1988 ernstig ziek werd. Nadat hij was opgenomen met een levercirrose als gevolg van een hepatitisinfectie, testte hij ook positief op hiv. Sebastián was open over zijn recreatieve drugsgebruik in het verleden, zo heeft hij het opgelopen. In december 1990 is hij overleden.