Ria was 25 jaar werkzaam in multiculturele wijk: ‘Dat is huisarts zijn met een extra dimensie’

De Utrechtse huisarts Ria van Bodegom (65) was 25 jaar lang werkzaam in de multiculturele wijk Kanaleneiland. Tijdens haar pensioenfeest werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar jarenlange bijdrage aan de gezondheidszorg. ‘Als huisarts in Kanaleneiland ben je huisarts met een extra dimensie.’

Je bent inmiddels een tijdje met pensioen. Hoe is het om je levenswerk te hebben losgelaten?

,,Ik ben een rolvast persoon en ik ben nu pensionado en geen praktijkeigenaar meer. Dat is nog even wennen. Ik heb mijn opvolgers zo goed mogelijk ingewerkt en ik vertrouw hen het helemaal toe de praktijk voort te zetten. In mijn nieuwe rol ben ik gelukkig niet in een zwart gat gevallen, want ik heb hier jaren naartoe gewerkt. Ik heb eindelijk tijd voor mijn drie kleinkinderen en ik kan weer eens koken voor mijn eigen kinderen. Soms kriebelt het wel om weer in te springen, maar mijn man helpt me dan mijn grenzen te bewaken. We vinden het allebei fijn meer samen te zijn.”



Wanneer wist je dat je huisarts wilde worden?

,,Van kinds af aan heb ik mensen willen helpen. Op mijn 9e hielp ik in de vakantie een jongetje met een gebroken been. Op mijn 12e ging ik al koken thuis en toen wilde ik verpleegkundige worden. Op de middelbare school gingen klasgenoten met minder hoge cijfers geneeskunde studeren en toen dacht ik: dan kan ik het ook. In eerste instantie wilde ik gynaecoloog worden, maar dat lukte op dat moment niet en toen kreeg ik een aanbod om huisarts te worden. Als ik nu terugkijk op mijn carrière, had ik geen dag iets anders willen zijn. Ik heb wel eens gedacht: het is véél. Ik werkte lange dagen en vaak ook in het weekend. Maar dan zat ik ’s ochtends op mijn fietsje naar de praktijk en dan was ik weer huisarts. Dan vloog ik alweer, want huisarts zijn is het mooist wat er is.”



Wat heeft je het meest geraakt in je werk?

,,Ik zat onder andere in de werkgroep Kinderen Gezond. Ik realiseer me dat mijn eigen kinderen zoveel kansen en mogelijkheden hebben, dat mijn man en ik ze zoveel mee hebben kunnen geven. Dat niet ieder kind dat heeft, raakt me enorm. Wat me daarnaast bijblijft, is de dankbaarheid, die ik het meest heb ervaren bij terminale patiënten en zeker ook bij euthanasiepatiënten en hun naasten.”



Hoe is het om specifiek in Kanaleneiland huisarts te zijn?

,,Dat is huisarts zijn met een extra dimensie. Ik heb heel veel geleerd van de 60 procent patiënten met een niet-Nederlandse cultuur, waar ik mee te maken heb gehad. In het begin vond ik het lastig dat ik mijn schoenen uit moest doen tijdens huisbezoeken: ik was toch de dokter? Gaandeweg kostte me dat geen moeite meer en hield ik er rekening mee dat ik geen sokken met gaten aantrok. Ik kreeg te maken met cultuurgerelateerde kwesties zoals dreigende eerwraak. Een meisje van 18 kwam bij me omdat haar vriendje niet door haar familie werd geaccepteerd. Ik zei haar: ‘Je mag altijd bij me komen, maar helaas kan ik níét jouw veiligheid garanderen.’ In hechte culturen is weggaan en permanent alle familiebanden verbreken bijna geen optie, dus ik heb alle consequenties met haar besproken.”



Quote Ik heb altijd rekening gehouden met denkwijze van mijn patiënten en gekeken naar hoe ik in elke situatie de beste zorg kon leveren Ria van Bodegom

,,Ook heb ik gemerkt dat de wetenschappelijke richtlijnen niet altijd toereikend zijn voor alle bevolkingsgroepen in onze samenleving. In sommige culturen is anticonceptie voor het huwelijk uit den boze, worden er andere diëten gevolgd, zijn er vastenperiodes zoals ramadan en willen terminale patiënten geen morfine omdat ze bang zijn dan niet helder voor Allah te komen. Naast andere levenswijzen spelen ook erfelijke eigenschappen een rol.”

,,Sommige bevolkingsgroepen hebben sneller last van kwalen zoals een tekort aan vitamine D, diabetes, hart- en vaatziekten en de helicobacter, een bacterie in de maag. Kanaleneiland scoort bovendien hoger op problemen als angst, depressie en eenzaamheid. Mijn liberale denken was vaak totaal anders dan dat van mijn patiënten. Ik kan niet verder springen dan mijn polsstok lang is, maar ik heb altijd rekening gehouden met de denkwijze van mijn patiënten en gekeken naar hoe ik in elke situatie de beste zorg kon leveren.”

Waarom bent u geridderd en hoe werkt zo’n procedure?

,,Het schijnt dat meerdere mensen daar een aanbevelingsbrief voor moeten schrijven. Het was een complete verrassing en ik voelde me enorm vereerd. De aanbevelers vinden dat ik mijn werk als huisarts op uitzonderlijke wijze heb ingevuld. De belangrijkste redenen die zijn genoemd, zijn mijn ongekende drive om mensen te willen helpen, dat ik benaderbaar ben en een enorme wil heb om samen te werken. Veel mensen en organisaties zoals de gemeente wisten mij te vinden om te kijken hoe we de zorg op een hoger plan konden krijgen. Ik merkte dat veel mensen in de wijk zich in een achterstandspositie bevinden en ik wilde zoveel mogelijk op poten zetten om hen daaruit te helpen. Dat mensen zich gezien en geliefd hebben gevoeld, is een mooie kroon op mijn werk. Ik ben met hart en ziel huisarts geweest.”



