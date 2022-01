SEH-arts Heleen Lameijer: ‘Niet genoeg aandacht voor mensen met mentale klachten door corona’

Als Spoedeisende Hulp arts ziet Heleen Lameijer het coronavirus van dichtbij toeslaan. Maar wanneer ze thuiskomt, Instagram opent en de berichtjes in haar inbox checkt, ziet ze ook heel andere gevolgen van de crisis: niet de lichamelijke, maar de geestelijke. Een geluid waar ze op haar profiel aandacht aan wil besteden. Een week lang zet ze haar Instagrampagina @makesciencework , waar ze al jaren medische kennis en inzichten deelt, in het teken van mentale gezondheid. “Daar is momenteel niet genoeg aandacht voor.”

“Ik krijg de laatste tijd heel veel berichtjes op Instagram van mensen die zich slecht voelen. De afgelopen jaren heb ik veel gepost over corona, vaccinaties en andere medische kennis gedeeld, waardoor ik een goede band met mijn volgers heb opgebouwd”, vertelt Lameijer. “Ik vind het bijzonder dat mensen mij in vertrouwen nemen, door te vertellen hoe ze zich écht voelen. Dus ik dacht: daar moet ik iets mee.”

Tegelijkertijd ziet Lameijer dat de impact van de pandemie op onze mentale gezondheid onderbelicht blijft. “De lichamelijke gevolgen zijn heel tastbaar, maar je kan niet zien of iemand depressief is. Daarnaast rust er nog steeds een taboe op mentale problemen, terwijl ik denk dat iedereen er nu in zekere mate mee te maken krijgt. Waar normaal gesproken een selecte groep mensen, vaak met psychische klachten, struggelt met hun veerkracht, geldt dat nu voor bijna iedereen. Een gevoel van uitzichtloosheid vraagt heel veel van mensen.”

Lameijer in gesprek met illustrator Sanne-Marie over haar angststoornis en het taboe rondom mentale problematiek:

Coronabeleid

“Het is dan ook niet gek als je in deze pandemie mentale klachten krijgt.” Met die boodschap zet Lameijer haar initiatief op touw: een week lang staat haar Instagrampagina in het teken van mental health. “Je bent niet de enige die worstelt, al voelt dat soms misschien wel zo.” De arts hoopt met haar actie mentale gezondheid beter bespreekbaar te maken, al wil ze ook zeker een gevoel van erkenning creëren. Wat dat mist ze momenteel in het huidige coronabeleid.

“Laat ik vooropstellen dat ik niet in de schoenen van de regering zou willen staan, want dat lijkt me ontzettend moeilijk. Maar ik denk wel degelijk dat ze het dialoog meer zouden kunnen openen. Je hoort vaak dat er in het beleid weinig rekening wordt gehouden met de impact van de pandemie op onze mentale gezondheid, maar dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld. Er zijn nog weinig onderzoeken die aantonen dat mensen echt ongelukkiger zijn. Het is lastig om rekening te houden met gevolgen die nog niet goed in kaart zijn gebracht.”

Dat neemt volgens Lameijer niet weg dat de regering meer zou kunnen doen om deze mensen zich gehoord te laten voelen. “Erkennen dat het grote psychische gevolgen voor mensen kan hebben, scheelt denk ik al heel veel. Dat zie ik ook terug in de berichtjes die ik krijg: mensen vinden het fijn dat het benoemd wordt. Een stukje bevestiging dat hun klachten ook heel heftig zijn.”

Mental health week

Met haar mental health week zorgt Lameijer, al dan niet op kleine schaal, voor die erkenning. Om het onderwerp mentale gezondheid uiterst serieus en professioneel te behandelen, schakelde ze de hulp van haar netwerk in. “Ik ken onder meer via mijn werk mensen die daar veel verstand van hebben. Ikzelf blijf natuurlijk een SEH arts, mijn expertise is acute geneeskunde. Ik zie vooral de uiterste gevallen van mentale ziekten, denk aan een zelfmoordpoging of een psychose. En hoewel we daar uiteraard ook over moeten blijven praten, zit er nog veel meer tussenin.”

In blogposts en live Q&A-sessies, die inmiddels als IGTV’s op haar Instagram terug te vinden zijn, bespreekt Lameijer met experts alles op het gebied van mentale gezondheid. “Van het verschil tussen een dipje en een depressie, tot dingen die je kunt doen om een burn-out te voorkomen. Ook praat ik met iemand over haar angststoornis en ga ik in gesprek met een psychiater. Ook besteed ik aandacht aan selfcare.” Al na een paar sessies ziet Lameijer dat het bespreken van die onderwerpen haar volgers veel doet. “Ik heb zoveel berichtjes gekregen van mensen die zeggen: dit helpt mij zo erg, ik weet nu beter hoe ik erover kan praten.”

Dat motiveert Lameijer om ook in de toekomst op haar Instagrampagina aandacht te blijven besteden aan het onderwerp. “Iedereen die met zijn of haar mentale gezondheid struggelt, moet weten dat-ie niet alleen is. En dat het geen schande is om hulp te vragen. Dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken.”

Lameijer in gesprek met een psychiater over mentale zorg:

