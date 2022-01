Skivakantie geboekt? Zo krijg je na een valpartij de hele rekening vergoed

Hoe ga je om met Ken je iemand die verslaafd is aan alcohol? ‘Helpt niet om inhoud flessen door wc te spoelen’

Je leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: Michelle Sterrenburg (26) haar moeder was verslaafd aan alcohol en overleed vijf jaar geleden aan de gevolgen van verwaarlozing.

14:18