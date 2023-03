Slaperig gevoel na het drinken van koffie, hoe komt dat?

Dat koffie slaperigheid veroorzaakt is géén fabeltje. ,,Het heeft onder meer te maken met het effect van cafeïne op de slaapdruk”, vertelt neuroloog Annick Verstappen. ,,Vanaf het moment dat je ontwaakt, wordt er een slaapdruk in je lichaam opgebouwd. Dat zorgt ervoor dat je ‘s avonds moe bent, en makkelijk in slaap valt. Om die slaapdruk op te bouwen moet je activiteiten doen, zoals sporten, denken of koken. Hoe meer activiteiten je doet, hoe meer de chemische stof adenosine vrijkomt uit onze cellen. Dat bijproduct bindt zich aan de receptoren in onze hersenen, en maakt ons daarmee moe.”