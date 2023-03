Sociaal onhandig of snel overprikkeld maakt je nog geen autist

Wat zeggen vlekjes en scheurtjes op je teen- en vingerna­gels over je gezondheid?

Nagels kunnen verschillende afwijkingen vertonen. Maar waar komt die ene vlek opeens vandan? En kunnen die puntjes of verkleuringen wijzen op een onderliggende ziekte? Dermatoloog Reinhart Speeckaert van het Universiteit Ziekenhuis in Gent zet alle nagelaandoeningen op een rijtje. ,,Als er onder de nagel een bruine streep nieuw is of geleidelijk aan groeit, kan er sprake zijn van een verborgen melanoom.”