Spanningsepilepsie: ‘Mijn vrouw bevriest zomaar’

Zorgverzekering 2019 Rsi, ivf of burn-out: dekt jouw zorgverze­ke­ring het wel?

17:14 Elke tijd kent zijn eigen ziektes. Honderd jaar geleden was tuberculose volksziekte nummer één en had nog niemand gehoord van rsi, ivf of burn-out. Is jouw zorgverzekering toegerust op de nieuwste maatschappelijke trends? Financieel journalist Irene van den Berg zoekt het uit.