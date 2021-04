Staatssecretaris Paul Blokhuis: ‘Met het overlijden van onze dochter is mijn grootste angst uitgekomen’

‘Dankzij mijn dochters eet ik vaker vega’

Eten & drinken: ‘Dagelijks een licht ontbijt met een beschuit of bruine boterham en alleen in het weekend, cliché, een croissantje, eitje, verse jus. Mijn lunch is standaard vegetarisch en met fruit, het avondeten rijst of pasta, of aardappelen met groente. Daar komt steeds vaker een stuk vegavlees bij. Mijn studerende dochters hebben wat dat betreft een goede invloed. Voordat ik staatssecretaris werd, pakte ik soms wel twee of drie keer op een avond een biertje of wijntje uit de koelkast. Nu ga ik daar bewuster mee om. Dat hoort bij practice what you preach. Maximaal een glas alcoholische drank per dag. Natuurlijk heb ik ook mijn guilty pleasures: dat zijn gezouten nootjes. Of snoep waar zout in zit, zoals droptoffees.’