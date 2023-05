Stefan de Walle kreeg cocaïne bij kno-arts: ‘Eén groot feest, ik beloofde iedereen vrijkaartjes’

Hemd van het lijfStefan de Walle wordt rustig van knoeien in de keuken en is verslaafd aan nieuws. Zijn leukste medische ervaring was toen de arts hem cocaïne gaf: ‘Ik beloofde iedereen vrijkaartjes.’ In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid.