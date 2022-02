Stephanie (30) werd wakker met een koude voet en eindigde bijna volledig verlamd in het ziekenhuis

Stephanie is 28 als het noodlot toeslaat. Ze wordt wakker en bekijkt haar voet, die plotseling helemaal paars is geworden. Het blijkt het startsein voor een verschrikkelijke periode, waarin ze maandenlang in het ziekenhuis ligt en verslaafd raakt aan medicatie. ,,Ik had het gevoel dat Chantal Janzen vanaf de TV naar me keek, zo gek was ik geworden.”

Stephanie herinnert zich nog goed hoe ze na een zware dag op haar stagebedrijf gaat slapen. Nietsvermoedend gaat ze in bed liggen, totdat ze na twee dagen non-stop slapen wakker wordt. Nieuwsgierig tuurt ze naar haar voet, die er plotseling heel anders uitziet dan normaal. ,,Mijn voet was opeens helemaal paars en koud geworden. Ik schrok ervan, had zoiets nog nooit gezien”, vertelt ze. Snel hinkelt Stephanie vanuit haar woning op drie hoog naar beneden om naar de huisarts te gaan. ,,Het was echt een vraagteken, de huisarts wist het ook niet.”

De pijn wordt al snel erger. ,,Op een gegeven moment voelde ik niets meer aan mijn voet. Ook voelde mijn linkerhand opeens koud aan en begon mijn gezicht scheef te hangen.” Stephanie moet naar het ziekenhuis, en meteen. ,,Ik weet nog dat ik op de rug van mijn buurman naar beneden ging. Hij zette me in zijn auto en we zijn toen naar het ziekenhuis geracet. Toen hebben ze me op een bed gezet. Ook de artsen zagen dat mijn voet paars was en mijn tenen waren opgezet.”

In één keer al je vrijheid kwijt

In het ziekenhuis beginnen de artsen meteen met onderzoek. ,,Ze hadden zoiets nog nooit eerder meegemaakt. Eerst dachten ze dat het iets neurologisch was, dus hebben ze allemaal testen gedaan. Echo’s, MRI-scans, CT-scans, van alles. Ik voelde me intussen heel erg suf en duf. Ik kon niet begrijpen wat er aan de hand was, ging mezelf allemaal vragen stellen. Hoe gaat het nu verder met mijn stage? Hoe is het met mijn kind? Het was heel erg eenzaam, het enige wat ze doen is je volstoppen met medicatie. Je kunt niks bewegen, bent in één keer al je vrijheid kwijt.” De pijn die ooit in haar voet begon verspreidt zich in korte tijd naar de rest van haar lichaam. Stephanie raakt verlamd aan haar beide benen, linkerarm en gezicht.

Volledig scherm Stephanie raakte bijna volledig verlamd en kwam in het ziekenhuis op de afdeling Neurologie terecht. © Stephanie Stacey Saturnino

2,5 maanden blijft Stephanie in het ziekenhuis, terwijl ze ziet hoe de situatie vooral haar 7-jarige zoontje aangrijpt. ,,Hij was heel verdrietig. Hij snapte niet wat er aan de hand was. De dag dat ik ziek werd heb ik hem naar de oppas gestuurd. Toen moest ie huilen. Hij zei: ,,Maar mama, ik wil blijven.” Nog steeds hoeft ie het gevoel dat ie de verlamming had kunnen voorkomen als hij bij me was gebleven, hij is nog steeds een beetje boos op zichzelf. En dat wil je niet, je wil niet dat een kind van 7 boos op zichzelf is.”

Met ambulance terug naar ziekenhuis

Tussendoor gaat Stephanie één keer naar huis, maar dan wordt de situatie alleen maar erger. ,,Ik was thuis aan de telefoon en kreeg opeens een aanval. Mijn sondevoeding viel uit mijn neus en ik viel op de grond. Intussen vloog het eten alle kanten op. De ambulance kwam, maar ik woonde nog op drie hoog. Toen hebben de mensen van de ambulance me met een soort boot naar beneden gesleept. Het was zo beangstigend, omdat ik mijn benen niet meer voelde. Je kunt nog wel nadenken, je wilt schreeuwen, maar het lukt niet. Dat is zo frustrerend.”

Daarna keert ze terug naar het ziekenhuis, dat ze een aantal maanden later verlaat. ,,Ze raakten gefrustreerd daar omdat ze er niet achter kwamen wat het was. Iets neurologisch of psychisch zou het zijn, meer wisten ze niet. Ook hield ik een bed bezet, dus moest ik het ziekenhuis verlaten.” Intussen zijn een aantal verlammingen gedeeltelijk verdwenen, maar kan Stephanie bijvoorbeeld nog steeds niet lopen.

Gek van de medicatie

Met het verlaten van ziekenhuis begint voor Stephanie het drama pas echt. ,,Ik moest een nieuwe woning zoeken en een heel nieuw leven voor mijzelf en mijn kind creëren. Omdat ik zo geobsedeerd raakte door het nieuwe leven dat ik wilde bereiken, ging ik heel veel medicatie gebruiken om actief te blijven. Ik gebruikte 1 liter Ritalin om 5 dagen wakker te blijven, zodat ik aan mijn leven kon werken en met filmpjes op YouTube kon oefenen om mijn armen en benen weer te laten bewegen. De medicatie werd een verslaving. Ik had het gevoel dat ik niet zonder kon.”

Hoe meer medicatie Stephanie gebruikt, hoe gekker ze wordt. ,,Opeens zag ik alles vliegen en had ik het gevoel dat mensen me achtervolgden. Ook lag ik soms een uur lang naar de beschrijving van een doos Cornflakes te kijken. En ik dacht dat de televisie tegen me sprak. Zei ik tegen mijn moeder: ,,Zie je wel, Chantal Janzen kijkt nu naar mij. Ik werd gewoon letterlijk gek.”

Stoppen met gebruiken

Gelukkig lukt het haar in juni 2020 om te stoppen met medicatie, met dank aan een vriendin. ,,Ze zei: we gaan nu niet meer naar beneden. Je hebt alles bereikt in je eentje, je hebt die medicatie helemaal niet nodig. Dat heeft me wel geholpen. Het gevoel dat de medicijnen me gaven was lekker, alsof je een jointje rookte. Maar als je dan bedenkt wat het allemaal voor bijwerkingen heeft. Daar heb ik echt geen zin in, dacht ik.”

Het vele oefenen heeft wel één voordeel, in januari 2021 verdwijnt haar verlamming voor een groot deel en kan ze weer lopen. ,,Ik ben trots op de wilskracht en het doorzettingsvermogen dat ik heb getoond om mijn leven weer op te pakken en weer te kunnen lopen, maar juist dat doorzettingsvermogen heeft geleid tot een verslaving. Dus ik vind het nog heel moeilijk om te zeggen dat ik trots op mezelf ben. Wel ben ik gaan inzien dat ik mezelf gewoon wil accepteren zoals ik ben en dat ik mijn doelen ook zonder de medicatie kan bereiken.” Nu zet ze alles op alles om haar grote droom te bereiken, een beroemd zangeres worden.

Volledig scherm Stephanie slaagde erin te herstellen van een bijna volledige verlamming en medicatieverslaving. Nu ze hersteld is wil ze haar grote doel bereiken, een groot zangeres worden. © Stephanie Stacey Saturnino

Je hebt last van een verlamming op het moment dat je spieren op een bepaalde plek in je lichaam niet meer goed werken. De oorzaak van een verlamming is het uitvallen van een deel van de zenuwstelsel. De plek waar de zenuwen worden aangetast, is de plek waar de verlamming optreedt. Een verlamming kan zowel een psychische als een lichamelijke oorzaak hebben. Een voorbeeld van een psychische oorzaak is bijvoorbeeld een depressie of trauma. Bij dit soort ernstige verlammingen wordt altijd uitgebreid onderzoek gedaan en lukt het vaak om een diagnose vast te stellen. In dit geval was het echter niet mogelijk om een diagnose te vinden die bij deze verlamming past.

