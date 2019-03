Stine Jensen kreeg een psychose tijdens yogaweek (en schreef er een boek over)

Dag van het gehoor Je gehoor beschadigt snel: hoor je het suizen, dan ben je al te laat

3 maart Vandaag is de Dag van het Gehoor, een zintuig dat makkelijk beschadigd raakt. Met Jan Pieter Koopman, kno-arts in het HagaZiekenhuis in Den Haag, reizen we het oor in. Van buiten naar binnen: dit kan er beschadigen aan je gehoor.