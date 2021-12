Stralingswaakhond verbiedt per direct verkoop van ‘gezondheidssieraden’ wegens te veel radioactiviteit

Het continu en langdurig dragen van bepaalde sieraden en slaapmaskers met zogeheten ‘negatieve ionen’ kan op lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid omdat ze te veel radioactieve stoffen bevatten. Verkopers van deze producten in Nederland hebben te horen gekregen dat de verkoop verboden is en per direct stopgezet moet worden.

Door de radioactieve stoffen zenden ze continu ioniserende straling uit, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat onderzocht tien consumentenproducten waaronder de zogenoemde Quantum Pendant (anti-5G-hanger), de Basic Nero-armband en zeven andere producten van Energy Armor en Magnetix. Het onderzoek vond plaats op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).



De bij de stralingswaakhond bekende verkopers in Nederland hebben te horen gekregen dat de verkoop verboden is en per direct stopgezet moet worden én dat zij hun klanten hierover moeten informeren. Als de ANVS bij hercontrole constateert dat de overtreding niet is beëindigd of wordt herhaald, dan kan er ‘strafrechtelijk of bestuursrechtelijk worden opgetreden.’

Ioniserende straling kan weefsel en dna beschadigen. De gemeten stralingshoeveelheid van de onderzochte producten is weliswaar laag maar kan volgens de ANVS de in Nederland geldende strenge limietwaarde voor stralingsblootstelling overschrijden bij het langdurig en continu dragen ervan (een heel jaar 24 uur per dag). ‘Bij deze consumentenproducten kan gezondheidsschade niet volledig uitgesloten worden, denk aan een rode huid', aldus de stralingswaakhond.



Om elk risico te voorkomen, worden bezitters van de producten opgeroepen ze niet meer te dragen en de maskers en sieraden veilig weg te leggen ‘het liefst in de verpakking of anders in een dichtgeknoopte of afgesloten tas in een dichte kast’ en te wachten op ‘inleverinstructies’. In de Verenigde Staten mogen deze producten inmiddels al niet meer worden verkocht.

De autoriteit roept ook op tot het informeren van huisgenoten, zoals kinderen of een partner. ‘Zorg dat niemand de producten draagt. Gooi de producten niet in de prullenbak. Deze moeten naar de juiste (afval)verwerker, omdat dit radioactief materiaal (afval) betreft. Kopers van deze producten worden via de Nederlandse verkoper ook geïnformeerd over het retourneren van de producten. Als duidelijk is hoe de producten ingenomen en afgevoerd worden, informeren wij ook hierover via onze website.’

Andere producten

Het is volgens de ANVS niet uit te sluiten dat er nog andere schadelijke producten met ‘negatieve ionenwerking’ op de markt zijn. Bezitters wordt opgeroepen ook die veilig op te bergen en contact op te nemen met de stralingsautoriteit. ‘Het gaat niet om ionen luchtverfrissers, daarbij is géén sprake van radioactieve stoffen'.

