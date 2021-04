Studenten richten Frisse Gedachtes op: ‘Voor als je behoefte hebt aan luisterend oor’

De studenten ontmoetten elkaar tien jaar geleden op de voetbalclub. Alle drie deden ze hun bachelor in Nijmegen, Klein Goldewijk studeert inmiddels in Amsterdam. ,,We liepen al een tijdje met het idee rond om samen iets op te richten”, vertelt hij. ,,Wat dat precies zou zijn, maakte ons niet eens veel uit. Toen ons leven grotendeels stil kwam te liggen door de pandemie, dachten we dat dit het perfecte moment zou zijn.”

Dat is inmiddels ongeveer een jaar geleden. Nu is daar Frisse Gedachtes: een studentenbeweging gericht op het verbeteren van studentenwelzijn. Het animo onder studenten voor meer sociaal contact bleek gigantisch. De beweging is intussen op 18 universiteiten en hogescholen actief en wist al meer dan 3000 studenten aan elkaar te koppelen. Daar komt bij dat in verschillende studentensteden door heel het land lokale besturen actief zijn.

Chatten en wandelen

Frisse Gedachtes biedt meerdere diensten aan. Zo kan de student ervoor kiezen om te chatten met studenten psychologie. ,,Heb je het lastig dan kun je op deze manier je verhaal kwijt", legt Klein Goldewijk uit. ,,Als je bijvoorbeeld alleen woont, je vastloopt met je studie of alleen even je frustratie wil uiten.”

Quote Het is fijn om een nieuw gezicht te zien, na een tijdje heb je je huisgeno­ten ook wel weer gezien Stijn de Laat

Daarnaast is het sinds kort ook mogelijk om samen met een medestudent te gaan wandelen. Studenten van dezelfde universiteit worden dan willekeurig aan elkaar gekoppeld. De 24-jarige Stijn de Laat is zo iemand. Als student toegepaste psychologie in Nijmegen was hij eerder al betrokken bij het chatprogramma van de beweging. ,,Toen ik hoorde over de mogelijkheid tot wandelen besloot ik daar zelf gebruik van te maken”, vertelt hij.



De Laat werd gekoppeld aan een medestudente van dezelfde universiteit. ,,Het eerste kwartier was even aftasten, maar al snel kwamen we erachter dat we allebei lang aan atletiek gedaan hadden.” De student toegepaste psychologie zegt van plan te zijn vaker op pad te gaan. ,,Het is fijn om een nieuw gezicht te zien, na een tijdje heb je je huisgenoten ook wel weer gezien.”

Ambitie genoeg

Afgelopen week werd door premier Rutte op een persconferentie aangekondigd dat het hoger onderwijs weer open zou gaan. Vanaf afgelopen maandag mogen onderwijsinstellingen na vijf maanden zo goed als dicht te zijn geweest, de deuren weer openen voor studenten. Dat is hard nodig, zo blijkt ook uit een enquête eind vorig jaar afgenomen onder 8300 studenten. Een meerderheid geeft aan dat de coronacrisis een negatief effect heeft: ze kunnen zich moeilijk concentreren, voelen zich eenzamer en hebben moeite met de onduidelijkheid en de eventuele gevolgen voor het verdere verloop van hun studie.

Het versoepelen van de maatregelen heeft als het aan De Laat ligt geen invloed op het voortbestaan van Frisse Gedachtes. ,,Het is altijd goed om uit je eigen bubbel te breken en mensen te ontmoeten die je anders nooit zou tegenkomen.”

Dat is ook de gedachte van de initiatiefnemers en ambitie is er genoeg. Naast het chatten en wandelen wordt er ook gekeken naar het organiseren van evenementen, waarvan er aantal al online hebben plaatsgevonden. Klein Goldewijk: ,,Uiteindelijk lijkt het ons vet als we studenten op een fysieke plek een veilige haven kunnen bieden.” Hoe dat uitpakt is aan hun opvolgers. ,,Aan het einde van het jaar dragen wij het stokje over aan de volgende lichting studenten”, aldus Klein Goldewijk.