Tania was zwanger en kreeg kanker: ‘Als ik naar de dokters had geluisterd, had ik geen dochter’

De artsen vertellen me dat de standaardbehandeling bestaat uit een operatie om de tumor te verwijderen, en eventueel radio- en chemotherapie. En de baby? vraag ik. Het spijt me verschrikkelijk, zegt de arts terwijl hij me hoofdschuddend aankijkt. Bij een tumor van deze grootte is de veiligste keuze om zo snel mogelijk te aborteren en opereren.



Mijn hart staat stil bij deze uitspraak en ik kan niet anders dan geschokt uitroepen: Nee! Als ik niet zwanger was geworden had ik niet geweten dat ik ziek was. Ik had geen symptomen. Deze baby heeft mij gewaarschuwd. Beseffen jullie dan niet dat dit een fucking wonder is?



Ik kan toch niet zeggen: ah oké, bedankt voor je Intel, dit was het. Het was mijn allereerste kindje: heel gewenst en heel bijzonder. Ik heb al heel veel in mijn leven mogen doen: heel veel gereisd. Zij nog niets: nog geen adem, geen stap op aarde. Als ik ervoor zou kiezen om haar te aborteren, had ik dat mezelf nooit kunnen vergeven. Wat is mijn leven dan nog waard?