Tara (12) kreeg corona en nu smaakt alles vies, ze eet alleen nog friet en pasta met kaassaus

Alarm om naderende keuring longcovid­pa­tiën­ten: ‘Hun situatie wordt in- en intriest’

Er moet een extra vangnet komen voor longcovidpatiënten die bijna twee jaar ziek zijn en hun baan dreigen te verliezen. Dat vinden patiëntenorganisaties en vakbond FNV. Volgens hen is hulp op zijn plaats, omdat de begeleiding richting terugkeer op de werkvloer voor deze groep niet op orde is. Duizenden mensen dreigen daardoor in de problemen te komen.

31 januari