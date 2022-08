Tjarda is bijna blind en populair op TikTok: ‘Ik krijg de meest bizarre video-verzoeken van volgers’

Als 6-jarig kind struint Tjarda oogarts na oogarts af. Ze ziet een stuk minder dan haar klasgenootjes, maar geen dokter weet hoe dat komt. Pas een jaar en vele bezoekjes aan het ziekenhuis later ontdekken artsen dat het om een oogafwijking gaat die vaak bij zeventigplussers voorkomt. En hoewel die afwijking genetisch bepaald is, heeft niemand in Tjarda’s familie dezelfde aandoening.

De vorm waar Tjarda mee kampt komt ook onder jonge mensen voor. Al snel wordt duidelijk dat het dan nog 6-jarige meisje steeds meer van haar zicht zal verliezen, totdat ze uiteindelijk bijna niets meer ziet.

Bijna blind door het leven

,,In de jaren die daarop volgden probeerde ik mijn aandoening te verstoppen”, vertelt Tjarda. ,,Je wil er gewoon bij horen als kind.” Die ontkenningsfase houdt lang aan. ,,Tot mijn 25ste ongeveer. Toen verhuisde ik van Groningen naar Amsterdam. Waar ik in Groningen nog gewoon door de stad fietste, merkte ik dat mijn zicht daarvoor in het drukke Amsterdam te slecht was. Ook ging ik samenwonen, waardoor ik erachter kwam dat ik eigenlijk alleen nog maar spullen kon vinden als ik wist waar ik het zelf had neergelegd. Verplaatste mijn partner iets, dan was ik het kwijt.”

Zo gaat het niet langer, moet de 25-jarige Tjarda concluderen. ,,Ik wist dat het tijd was om ermee te leren omgaan.” In de bloei van haar leven komt ze in een revalidatiecentrum terecht. ,,Hoe ga ik mijn leven vanaf nu inrichten? Die vraag stond tijdens mijn revalidatie centraal. Negen maanden later liep ik weer de deur uit, met een blindenstok. Dat vond ik vreselijk. Vanaf dat moment voelde ik mezelf ‘die blinde’.”

Quote Ik ging nadenken over mijn selling­point. Ik ben anders dan de rest, en wil aan mensen laten zien dat je er dan ook mag zijn Tjarda Struik

De situatie is niet makkelijk, maar Tjarda weet dat ze het leven moet leren accepteren. Wanneer ze enkele jaren later besluit een eigen bedrijf op te zetten, lukt het eindelijk om die knop helemaal om te zetten. ,,Ik ging nadenken over mijn sellingpoint. Ik ben anders dan de rest, en wil aan mensen laten zien dat je er dan ook mag zijn.” Tjarda besluit zichzelf vooral in te zetten als spreker en voorvechter van inclusiviteit. Tegelijkertijd blijft ze werken aan haar ultieme droom: burgemeester worden. ,,Ik hoop de eerste vrouwelijke, bijna blinde burgemeester van Nederland te worden.”

Volgers willen alles weten

Om haar bedrijf op de kaart te zetten komt Tjarda’s business coach met het idee om een TikTok-account te starten. ,,Ga jezelf maar filmen, zei ze. Dat vond ik eerst een heel raar idee, maar later dacht ik: oké, proberen kan altijd.” In november 2021 plaatst ze haar eerste video op het platform, en de rest is geschiedenis. Op TikTok toont Tjarda met de nodige humor hoe zij haar leven leidt, terwijl ze nog maar 5 procent ziet. ,,Humor is altijd mijn kernwaarde geweest. Ik wil op een luchtige en grappige manier aandacht vragen voor blinde mensen of mensen met een oogaandoening. Want hoe vaker iets voorbij komt, hoe meer het geaccepteerd wordt.”

Zo toont Tjarda in haar video’s onder meer hoe ze haar schoenen aantrekt en hoe ze weet hoe laat het is. Maar haar populairste video’s zijn die met een flinke korrel zout. ,,Zo heb ik een video waarin ik zogenaamd laat zien hoe ik op een bakfiets rijd, en hoe ik weet waar het zwembad is. Die laatste video namen mijn man en ik deze zomer op – hij lacht mij regelmatig uit als ik weer met een belachelijk idee kom aanzetten. Toen hij filmde hoe ik het zwembad in liep en kopje onder ging, lagen we weer in een scheur. Op dat soort momenten zeggen we lachend tegen elkaar: wat zijn we nou in hemelsnaam aan het doen?”

Quote Ik wil bewustzijn blijven creëren; mijn TikToks hebben een groter maatschap­pe­lijk doel. Maar uiteraard wel altijd met een knipoog Tjarda Struik

Maar niet alleen Tjarda zelf bedenkt deze komische onderwerpen voor haar video’s. ,,Ik krijg de meest bizarre videoverzoeken van volgers. Zo vragen mensen zich af hoe ik kook en voor mijn kinderen zorg. Maar ook hoe ik mijn kleding uitzoek, of op TikTok-comments reageer. Kortom: hoe ik leef. Nou, ik film het met liefde.”

TikToks met een maatschappelijk doel

Hoewel bekend TikTok’er worden niet bepaald Tjarda’s droom was, gaat de ondernemer er voorlopig met veel plezier mee door. ,,Burgemeester worden is wél mijn droom, maar social media is een belangrijk deel van mijn leven geworden. Dat benadruk ik ook altijd in de politiek. Ik heb het gevoel dat ik dit moet blijven doen – burgemeester of niet. Ik wil bewustzijn blijven creëren; mijn TikToks hebben een groter maatschappelijk doel. Maar uiteraard wel altijd met een knipoog.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.