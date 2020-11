Train je mentale uithoudingsvermogen: ‘Leer van de veerkracht van topsporters’

Dit is waarom iedereen moet stoppen met douchen, volgens Amerikaan­se professor

27 november Terwijl er een pandemie over de wereld raast, lijkt het James Hamblin (38) een goed idee onze wasrituelen ter discussie te stellen. ,,Was je handen,” zegt hij, ,,maar laat de rest van je lichaam met rust.” De Amerikaanse professor gebruikt al jaren geen shampoo of douchegel, schrijft hij in zijn nieuwe boek Schoon.