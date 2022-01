Triptherapie: niet twee jaar bij therapeut maar één goede trip voor mentale doorbraak

De impact van een zeldzame aandoening: ‘Kijken naar wat wel kan’

Zo’n 1 miljoen Nederlanders hebben een zeldzame aandoening. Daardoor is het vaak ingewikkeld om de juiste diagnose te stellen en de goede behandeling te vinden. In deze serie vertellen ervaringsdeskundigen over de impact daarvan. Na een half jaar blikken we terug op hun verhalen. Wat valt op en wat kunnen we leren?

29 december