Uitvinder kunstmatige alvleesklier: ‘Diabeteskastje volgend jaar ook voor kinderen’

‘Eigenlijk moet je al voordat je geboren wordt beginnen met gezonde voeding’

13 juli In 2008 was Charlotte Labee Miss Universe Nederland. Tegenwoordig vraagt ze aandacht voor lichamelijke en mentale gezondheid. ,,Er zijn voorspellingen dat de zaadkwaliteit in 2040 zo slecht is, dat vrouwen niet meer zwanger kunnen worden.” Onlangs bracht ze haar zesde boek uit: Brain Food Smoothies. Tien opvallende uitspraken uit het boek.