Van 15 naar 5 bestralingen: kankerbehandelingen door corona versneld aangepast

met video Beruchte Nederland­se arts opgepakt voor gevaarlij­ke kankerbe­han­de­lin­gen: vier patiënten overleden

In de Roemeense hoofdstad Boekarest is een Nederlandse alternatieve arts opgepakt die verdacht wordt van het ‘mishandelen en oplichten’ van kankerpatiënten in Nederland tussen 2016 en 2018. Vier van hen zijn inmiddels overleden. Bronnen melden dat het gaat om de beruchte arts Wim H.

7 juli