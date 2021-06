Van keukentafel naar kantoortuin: tips om weer naar de zaak te gaan

Morgen, 26 juni, komt er een einde aan het dringende thuiswerkadvies van de overheid. Na 472 dagen mogen we eindelijk weer naar kantoor. Een grote stap, volgens artsen in opleiding tot specialist arbeids- en bedrijfsgeneeskunde Jeffrey Schaap en Marleen van Houts.

Schaap en Van Houts adviseren werkgevers hoe zij het beste voor een veilige en mentaal gezonde werkplek kunnen zorgen, want de terugkeer naar de werkvloer kan voor veel mensen best spannend zijn, denken zij. ,,Het is interessant om te zien dat er na anderhalf jaar thuiswerken een heel nieuwe dynamiek is ontstaan”, zegt Schaap. ,,Maar het is niet zo simpel dat je nu kunt zeggen: ‘we draaien die dynamiek om en we zijn er er weer’.”



Zijn collega Van Houts vult hem aan: ,,Mensen hebben inmiddels een bepaalde structuur en routine opgebouwd. Ze kunnen bijvoorbeeld makkelijk hun kinderen naar school brengen en halen. Als je dan door je werkgever wordt gevraagd weer naar kantoor te komen, dan kun je daar behoorlijk van in de knoop raken.”

Van keukentafel naar kantoortuin

Beide artsen in opleiding bij het Zorg van de Zaak Netwerk, benadrukken dat het voor een werkgever goed is om te beseffen wat deze overgang met werknemers kan doen. ,,Door daar nu aandacht voor te hebben kun je als bedrijf later veel leed voorkomen”, aldus Schaap. Want de overgang is groot en uitval wil je als bedrijf zoveel mogelijk voorkomen. Waar de één een fijne werkplek had, en zich thuis goed kon concentreren, moest de ander het doen met een volle keukentafel als werkplek, met een partner die continu in overleg zat, met huisgenoten die om de haverklap de woonkamer in en uit gingen, of kinderen die je niet met rust lieten.

Quote De ene werknemer wil ontsnappen aan die hectiek, de ander vindt het juist prettig om thuis te werken Marleen van Houts

,,De ene werknemer wil ontsnappen aan die hectiek, de ander vindt het juist prettig om thuis te werken”, zegt Van Houts. ,,Algemeen beleid voeren is daarom lastig. Iedere werknemer is anders. Toch zal het hoe dan ook voor de meesten wennen zijn om weer collega’s aan je bureau te zien verschijnen met ‘even een korte vraag’, een baas die weer rondloopt en je kan aanspreken en het kletsen over koetjes en kalfjes bij de koffiemachine. ,,Wees je als werkgever daarvan bewust en maak afspraken met je werknemers om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

Wat een werkgever in ieder geval kan doen is het creëren van een goede werkplek, denkt arbeidspsycholoog Tosca Gort. ,,Een kantoor is gemaakt om te werken, dat zou daar dus beter moeten kunnen dan thuis. Is dat niet het geval dan is het aan de werkgever om daar iets aan te doen.” Gort haalt als voorbeeld de kantoortuin aan. ,,Kun je je daar niet concentreren, dan is het probleem niet dat je weer naar kantoor moet, maar wel die vreselijke kantoortuin.”

Overdaad aan prikkels

Om om te kunnen gaan met een overdaad aan prikkels, is het volgens Schaap van belang de terugkeer naar kantoor gefaseerd te plannen. ,,Denk aan het geleidelijk opbouwen van het aantal dagen dat je weer naar kantoor gaat en contact hebt met collega’s.” Ook geeft hij als tip om ingewikkelde klussen niet te doen op dagen dat je in een kantoortuin (daar is-ie weer) zit . ,,Ik vraag me af of we van onszelf moeten verwachten dat we meteen weer volle bak naar kantoor gaan”, zegt Van Houts. ,,Anderhalf jaar geleden hadden we geen keus, nu hebben we dat wel. Door je terugkeer stap voor stap te laten verlopen, kun je daar als werknemer invloed op uitoefenen. Doe dat ook!”

Quote Denk na over wat je zal gaan missen aan thuiswer­ken, maar ook aan wat je ervoor terug­krijgt als je straks weer op kantoor zit Jeffrey Schaap

Schaap adviseert verder om goed na te denken over wat een terugkeer naar kantoor met je zal doen. ,,Denk na over wat je zal gaan missen aan thuiswerken, maar ook aan wat je ervoor terugkrijgt als je straks weer op kantoor zit. Wees je bewust van wat je te wachten staat. Neem daar een moment voor of ga desnoods een stuk wandelen om de effecten op een rijtje te zetten.”

Nieuwe situatie

De huidige situatie is voor iedereen nieuw, ga daarom met elkaar in gesprek, zegt ook Gort. ,,Directeuren hebben er soms simpelweg geen weet van dat de werkomgeving voor jou niet prettig is. Een tip is om het op productiviteit te gooien, meestal willen ze dan wel luisteren. Jullie heb tenslotte een gezamenlijk doel. Voor een directeur is het belangrijk de omzet of productiviteit te verhogen, voor jou als werknemer is het goed voor je carrière als je je werk goed kunt doen.”

Als het thuiswerken ons het afgelopen jaar iets heeft geleerd dan is het wel dat het leven uit meer bestaat dan alleen maar werk. Daarnaast weten we door de vele zoomvergaderingen inmiddels veel meer van onze collega’s dan voor de pandemie. Of iemand bijvoorbeeld druk is met topsport of mantelzorger is. ,,Wellicht dat dat het makkelijker maakt bepaalde voorheen gevoelige zaken te bespreken”, aldus Van Houts.