Van kind tot senior: deze voeding heeft je lichaam nodig per levensfase

Wereld Kusdag Voordelen van zoenen: ‘Tijdens een tongzoen worden zo’n 80 miljoen bacteriën uitgewis­seld’

Geef je geliefde, vriend(in) of partner vandaag een extra kus. Op 6 juli staan we tijdens Wereld Kusdag namelijk stil bij de impact van een zoen. De ene was er wat eerder mee dan de ander, maar zoenen (mét of zonder tong) doen we allemaal. Waar is al dat speeksel uitwisselen nu precies goed voor?