Van te zwaar naar topfit: Janet (45) viel 35 kilo af en is nu sport- en lifestylecoach

Oververhit­te woning­markt bereikt kookpunt in Brabant: huizen ruim 22 procent duurder in Tilburg

10:59 Huizenkopers hebben het afgelopen kwartaal nog dieper in de buidel getast dan ze al deden. Met een gemiddelde verkoopprijs van 410.000 euro bereikt de oververhitte woningmarkt een kookpunt. In een jaar tijd werden de verkochte huizen gemiddeld 20 procent duurder, een record sinds 1995. In Tilburg stijgen de huizenprijzen naar de 22,4 procent, de stad spant daarmee de kroon in Brabant.