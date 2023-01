Veel meer huidkanker in plaatsen langs de kust: ‘In Australië gaat niemand zonder petje op naar buiten’

Miriam (32) was doodziek door haar borstim­plan­ta­ten: ‘Nu die eruit zijn, kan ik weer leven’

De gezondheid van Miriam Pataki (32) uit Brielle holde achteruit door haar borstimplantaten. Ze was doodziek door de ronddwarrelende siliconen die de implantaten loslieten. Ze was extreem vermoeid, vergeetachtig en had huidproblemen. Nu de borstprotheses eruit zijn, voelt ze zich een ander mens.

26 december