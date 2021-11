Veldrijder Lucinda Brand: ‘Een wijntje tijdens de Giro moet kunnen’

‘Ik ga af op gevoel, niet op de weegschaal’

Eten & drinken: ‘Behalve water drink ik vooral light, maar op de fiets moet ik zoete troep drinken. Ik kan me niet lang aan een strikt dieet houden, ik probeer gewoon gezond te eten. Belangrijke start van de dag is een goed ontbijt: havermout met fruit of pannenkoekjes met kwark en fruit. Ik lunch vrij laat, rond die tijd train ik vaak. Tussendoor een snack of kwark en als avondeten groente en koolhydraten. Welke koolhydraten is afhankelijk van de training: aardappelen voor de korte, pasta of rijst voor de langere. Op het WK hebben we geen kok, je moet het doen met restaurant- eten. Niet te veel eten – dat doe ik op gevoel, niet via de weegschaal. IJs vind ik megalekker en ik hou van een wijntje af en toe. Tijdens de Giro d’Italia dronk ik gerust een glaasje. Dat voel je meteen zitten, maar ontspanning is belangrijk.’