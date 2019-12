‘Verlaag leeftijdsgrens bevolkingsonderzoek darmkanker naar 50 jaar’

Volgens Monique van Leerdam, Maag-Darm-Leverarts van het Antoni van Leeuwenhoek, zou het verlagen van de leeftijd van 55 naar 50 jaar eraan bij kunnen dragen dat in die leeftijdsgroep zo’n 750 à 1000 mensen worden opgespoord die darmkanker hebben. ,,Wat je ziet is dat er bij die groep veel vroege tumoren worden gevonden en de ziekte in dat stadium nog veel beter te behandelen is, waardoor die groep betere overlevingskansen heeft’’, verklaart de arts. ,,Verder verwachten we dat bij zo’n 4500 tot 5000 mensen een voorloper van kanker wordt ontdekt. Dat kunnen poliepen zijn waarvan de kans groot is dat je darmkanker krijgt. Doordat je die poliepen al weghaalt, zul je zien dat darmkanker ook minder vaak voor zal komen.’’