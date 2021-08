Vervelend hè, die overtollige lockdownkilo’s? Zo raak je ze in no time weer kwijt

video Bulten in hals bij 16-jarige Esley bleken lymfeklier­kan­ker: ‘Heel spannend of ik het zou halen’

3 augustus De 22-jarige Esley Kok is een van de gezichten van de landelijke campagne tegen lymfeklierkanker. De studente uit Wilnis is te zien op posters en in advertenties en spotjes op televisie. Esley kreeg deze vreselijke ziekte toen ze 16 jaar was. Ze is al jaren genezen verklaard, maar lijdt nog elke dag aan de naweeën van de behandelingen. ,,Van kanker heb je levenslang last.”