'Vooruitzichten bij uitgezaaide kanker amper verbeterd in tien jaar tijd'

Jaarlijks krijgen 38.000 mensen in Nederland te horen dat ze uitgezaaide kanker hebben. Bij een op de vijf kankerpatiënten is de kanker al uitgezaaid bij de diagnose. Dat zijn 21.000 patiënten per jaar. Van hen leeft de helft nog maximaal een half jaar.

De vooruitzichten verschillen wel per type kanker. De meesten hebben longkanker. Voor hen zijn de overlevingskansen amper vergroot in de afgelopen tien jaar. Bij uitgezaaide slokdarmkanker en blaaskanker is de overleving helemaal niet verbeterd, aldus het IKNL in het rapport Uitgezaaide kanker in beeld. Voor mensen met uitgezaaide prostaatkanker, borstkanker of melanoom is er wel meer perspectief. Zo kunnen patiënten bij prostaat- of borstkanker soms nog vele jaren een goede kwaliteit van leven ervaren.