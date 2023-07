Vraag niet: ‘hoe gaat het met je?’ en nog vijf tips om iemand met een depressie te steunen

Somber gevoel, slapeloos en amper interesse in het leven: zo herken je een mogelijke depressie

Nergens zin in hebben, alleen willen zijn en in bed liggen. Iedereen heeft wel eens een baaldag of baalweek. Maar wanneer slaat het balen om in een depressie? En hoe kom je er vanaf? GZ psycholoog Max Ernst legt uit waar je op moet letten. Psychiatrisch verpleegkundige Tineke Bethlehem vertelt over haar eigen ervaringen met depressie.