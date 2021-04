Vroeger dacht Eva Van der Gucht dat ze lui was: ‘Maar dat is niet zo, ik ben gewoon best relaxed’

‘Mijn conditie zegt meer dan een getal’

Eten en drinken: ,,Ik drink zelden alcohol, alleen een goed glas barolo als ik op restaurant ga. Vroeger was ik verslaafd aan cola light, nu aan bruiswater. Omdat Sodastream ook glazen flessen heeft, overweeg ik zo’n apparaat aan te schaffen. Milieu-wise, ja. Sinds kort bestellen we bij hofweb.nl groente en zuivel van lokale boeren. Ik word al blij als ik dat groene kratje zie en vind alles superlekker. Maar misschien zit dat tussen mijn oren. Ik ben geen gigantische snoeper, omdat ik het niet in huis haal. Behalve pure chocola. Een streefgewicht heb ik niet, ik kijk liever naar mijn conditie dan naar een getal. Als ik me niet fit voel, of lamlendig, dan heb ik misschien te zwaar of te veel vlees gegeten. Dan doe ik dat even minder.”