Vrouw sterft na innemen 800 laxeerpillen per dag

Een Australische vrouw is overleden doordat ze langdurig extreem veel laxeermiddelen had gebruikt. Tijdens de hoorzitting bij het kantoor van de lijkschouwer over haar overlijden bleek dat ze uiteindelijk wel achthonderd laxeertabletten per dag slikte.

Claudia La Bella overleed op haar 28e in 2014, toen ze nog maar 35 kilo woog en compleet uitgedroogd was. Toentertijd werd gedacht dat ze was bezweken aan eierstokkanker. De hoorzitting die vandaag werd gehouden, werpt echter een ander licht op de doodsoorzaak, meldt de Australische zender ABC.



La Bella had tegen haar familie gezegd dat ze eierstokkanker had en nog maar een paar jaar te leven had. De laxeertabletten zou ze nodig hebben om het gif van de chemotherapie uit haar lijf te spoelen. Volgens haar man ging ze naar artsen voor een behandeling tegen de kanker, maar mocht hij nooit meegaan.

500 dollar per week

Normaliter mag iemand van de laxeertabletten die La Bella slikte er slechts twee of drie per dag innemen en niet langer dan een week achter elkaar. Familie en vrienden zagen echter hoe La Bella handenvol met de pillen nam. Claudia en haar man John gaven per week ongeveer 500 Australische dollars uit aan de pillen, die ze bij een lokale apotheek kocht.



Armenvol met dozen laxeertabletten haalde John voor zijn vrouw. ,,Ik vertrouwde haar, ze is een volwassene en geen kind’’, zegt Claudia’s echtgenoot. ,,Ik geloofde haar op haar woord.’’ De pillen stonden in een keukenkast. ,,In het begin 2 à 3 dozen, maar naarmate de tijd verstreek stonden er wel 15.’'

Wandelend skelet

John haalde zijn vrouw meerdere malen op bij het ziekenhuis, omdat ze naar eigen zeggen na de operaties niet mocht autorijden. De vrouw zag er toen al breekbaar uit. In juni 2014 werd Claudia, met ernstige buikpijn, opgenomen in een ziekenhuis in Adelaide. Ze gaf over, had diarree en zag er door haar ondergewicht uit als een wandelend skelet.



Een CT-scan toonde tientallen half verteerde pillen in haar maag aan. Volgens Claudia waren dat pijnstillers. De daaropvolgende dag vertelde ze haar behandelend artsen dat ze naar huis wilde, en ontsloeg zichzelf uit het ziekenhuis. Claudia’s artsen waren daar zwaar op tegen, maar zagen geen kans de vrouw op medische gronden vast te houden.

Syndroom van Münchhausen