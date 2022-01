Waar de AED niet meer helpt, kan dit apparaat de ‘redder in nood’ zijn

Iedereen kent de AED. Werkt die defibrillator toch niet goed genoeg?

,,Die werkt hartstikke goed. Als je hartritme niet in orde is, kun je die terug naar ‘goed’ shocken. De helft van de ongeveer vierhonderd mensen in ons land die een hartstilstand krijgt en jonger dan 50 jaar is, krijgt met een AED een kloppend hart. Voor die andere helft is de kans dat ze het overleven na twintig minuten nog tien procent.”